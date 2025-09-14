На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о ценах на Mercedes-Benz при возвращении бренда в РФ

Автоэксперт Мосеев: Mercedes не снизит цены на авто в случае возвращения в РФ
Global Look Press

Mercedes-Benz, в случае возвращения на рынок РФ, вряд ли предложит россиянам машины по более доступным ценам. Об этом в беседе с aif.ru заявил автоэксперт Олег Мосеев.

«Существенное снижение цен при возвращении на российский рынок вряд ли произойдет», — сказал Мосеев.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что концерн Mercedes-Benz снова зарегистрирует товарный знак в России.

«Два дня назад компания из Штутгарта подала заявки в Роспатент на два варианта написания бренда на русском и английском. Немцы планируют продавать автомобили, запчасти к ним и делать ремонт. Одобрят ли бренд беглецов — большой вопрос», — сказано в публикации паблика.

Напомним, что немецкий автогигант Mercedes-Benz остановил продажи в России в марте 2022 года, в 2023 году компания продала холдингу «Автодом» завод в подмосковном Есипово.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упали продажи новых китайских автомобилей.

