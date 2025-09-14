На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае начались продажи внедорожника BYD с логотипом из чистого золота

Yangwang

В Китае появился новый флагманский кроссовер BYD Yangwang U8L, сообщает портал carnewschina.com. Цена машины — 1.28 млн юаней (15,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина нового U8L составляет 5400 мм, ширина – 2049 мм, высота – 1921 мм. Колесная база равна 3250 мм. Автомобиль получил узкие фары и матричную решетку радиатора. Кузов машины будет окрашиваться в два цвета – Obsidian Black и Sun Gold. Кроме того, внедорожник оснащен логотипом Oracle. Он выполнен из настоящего 24-каратного золота.

Отмечается, что автомобиль оснащен гибридной силовой установкой мощностью 1180 л.с.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее россиянам назвали пять серьезных недостатков популярного кроссовера Toyota.

