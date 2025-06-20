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В России предложили ввести запрет на пользование гаджетами за рулем

«Автодор» предложил запретить пользоваться гаджетами за рулем
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Depositphotos

Председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко предложил законодательно внести запрет на использование гаджетов за рулем автомобиля, сообщают «Известия».

«У нас краевые полосы рельефные, и при смещении на них автомобиля водитель ощущает вибрации, от которых пробуждается. Особенно они актуальны для грузовиков. В них водители иногда засыпают от монотонности или просто смотря кино на гаджетах, сравнимых с телевизорами. Чтобы бороться с засильем гаджетов, мы предлагаем внести в законодательство запрет на их использование за рулем», — сказал Петушенко.

До этого автоэксперт Владимир Сажин заявил, что современные автомобили оснащены мультимедийными системами, с помощью которых водители управляют разными функциями, в том числе, к примеру, контролируют работу кондиционеров. По этой причине идея ввести штрафы за использование любых гаджетов за рулем неосуществима.

Доказать даже использование водителем телефона невозможно, в том числе с помощью наружных камер — такие штрафы чаще обжалуются, добавил специалист. В том числе сегодня таксисты, курьеры вынуждены постоянно заглядывать в экран планшета или смартфона для следования по маршруту — непонятно, как будут действовать санкции в их отношении, добавил Сажин.

Ранее в России призвали вслед за курением ввести штрафы за воду и еду в машине.

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