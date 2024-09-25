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В России призвали вслед за курением ввести штрафы за воду и еду в машине

Автоэксперт Похмелкин: после курения нужно ввести штрафы за воду и еду за рулем

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Shutterstock/FOTODOM

После введения штрафов за курение за рулем должны последовать и другие, например, за еду и воду, а также за прием лекарств, считает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Все это звучит нелепо, но одни ограничения должны тянуть за собой другие, заявил он в беседе с НСН.

«Конечно, любые посторонние действия, которые совершает водитель, отвлекают от дороги, курение тоже. Но тогда этот перечень надо продолжить, почему только сигареты? А есть пирожок, а пить воду, принимать лекарства? Это все тоже отвлекает», — подчеркнул Похмелкин.

Он подчеркнул, что так любые действия могут попасть в будущем под угрозу штрафа. При этом не всегда это рабочие инструменты – например, за рулем нельзя говорить по телефону, однако отвлекать водителя может и пассажир. Невозможно запретить все, поэтому нужно осознать, что одними ограничениями проблемы не решаются, заключил автоэксперт.

Напомним, за курение электронных сигарет за рулем водителей могут начать штрафовать на 1,5 тысячи рублей. Сейчас камеры фиксируют нарушение, когда замечают смартфон у ух – Минтранс предлагает расширить перечень до «всех устройств», поскольку руки должны быть полностью свободны во время вождения и быть на руле.

Ранее в Госдуме одобрили штрафы за опасное вождение.

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