В Петербурге водители устроили массовую драку

В Санкт-Петербурге подрались 11 водителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Когда выпившие сотрудники вышли на улицу возле администрации муниципального образования Гагаринское, их громкие разборки привлекли внимание местных жителей», — говорится в сообщении.

По информации канала, инцидент произошел на Витебском проспекте. Очевидцы произошедшего вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые задержали нарушителей.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге несколько человек бегали по припаркованным автомобилям.

«Ночной забег по припаркованным авто устроила компания дебоширов на Муринской дороге, 53. Судя по кадрам, парни пытались перемещаться только по капотам и крышам машин. Некоторые авто выступили в качестве батута для хулиганов — на кузовах остались вмятины», — говорится в сообщении.

По информации канала, девушки запечатлели происходящее на телефон. По предварительной информации, местные жители смогли задержать одного из нарушителей.

Ранее самарец показал гаишникам голые ноги, и это попало на видео.