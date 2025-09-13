На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области на видео попало, как Audi влетел в школьников на самокате

В Волгодонске на видео попало, как Audi сбил школьников на самокате
В городе Волгодонске автомобиль Audi сбил двух школьниц, передвигающихся на электросамокате. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области в своем Telegram-канале.

«Водитель транспортного средства «Ауди А6» 2003 года рождения, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора (красный), допустил столкновение с СИМ под управлением несовершеннолетнего водителя 2008 года рождения, который перевозил несовершеннолетнего пассажира 2008 года рождения», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как электросамокатчики выезжают на пешеходный переход, в этот момент их сбивает проезжающий автомобиль. От удара школьники отлетают в сторону.

По информации канала, электросамокатчики получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД перевернулась машина. На кадрах видно, как на проезжей части лежит перевернутый автомобиль, рядом стоит мотоцикл.

Ранее сибиряк на Hyundai сбил ребенка и скрылся.

