«Страшная авария»: в Казани байкер влетел в толпу в момент ДТП, и это попало на видео

В Казани на видео попало, как байкер влетел в толпу людей после удара авто

В Казани байкер отлетел от удара автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«На видео попала страшная авария с мотоциклом в центре Казани. Байкер, предварительно, проехал перекресток Горького-Муштари на красный свет и влетел в иномарку», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер на большой скорости врезается в проезжающий автомобиль, от удара мотоциклист падает с транспорта и влетает в толпу людей, стоящий на тротуаре.

По информации канала, в результате произошедшего 20-летняя девушка получила травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД столкнулись несколько автомобилей. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как кроссовер в попытке перестроиться на соседний ряд задевает два автомобиля, от удара машины разлетаются. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобили разбиваются, а их детали разлетаются по проезжей части.

