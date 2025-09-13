Автомобили разбились в массовом ДТП на МКАД, и это попало на видео

В Москве на МКАД столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 26-км МКАД. от 10.08.25», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как кроссовер в попытке перестроиться на соседний ряд задевает два автомобиля, от удара машины разлетаются. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобили разбиваются, а их детали разлетаются по проезжей части.

