Автомобили разбились в массовом ДТП на МКАД, и это попало на видео

На МКАД жесткое столкновение автомобилей попало на видео
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве на МКАД столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 26-км МКАД. от 10.08.25», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как кроссовер в попытке перестроиться на соседний ряд задевает два автомобиля, от удара машины разлетаются. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобили разбиваются, а их детали разлетаются по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае байкер попал под колеса фуры.

«45-летний водитель пытался проехать между бордюром и грузовиком Foton — дал по тормозам, потерял равновесие и упал под колеса машины», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как байкер в попытке обогнать фуру падает под ее колеса. Далее на записи заметно, как после произошедшего пострадавший мужчина пытается встать.

Ранее эпичный взрыв авто в Петербурге попал на видео.

