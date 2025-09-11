Стало известно, сколько лет колонии может получить напавший на байкера Шахин Аббасов

Прокурор запросил 17 лет колонии строгого режима для Шахина Аббасова, который ударил ножом байкера Кирилла Ковалева в московском районе Люблино. Об этом сообщает газета «Известия».

«Гособвинение запросило сроки от 9,5 до 17 лет колонии строгого режима шестерым обвиняемым в убийстве байкера Кирилла Ковалева на парковке в столичном районе Люблино. Для Шахина Аббасова прокурор запросил 17 лет колонии строгого режима», — сообщает газета.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

Позже стало известно, что Москве задержанный инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов отпустил сбежавшего с места преступления Шахина Аббасова за 30 тыс. рублей.

