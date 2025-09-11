На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало, как женщины кричали после взрыва автоцистерны в Мехико

В Мехико на видео попали первые секунды после взрыва автоцистерны
Tristan Velazquez/AP

В Мехико взорвалась автоцистерна с газом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«В результате опрокидывания газовой автоцистерны в Пуэнте-де-ла-Конкордия, возникшего пожара и последовавшего за ним взрыва на данный момент пострадали 70 человек, 19 из которых находятся в тяжелом состоянии», — сообщила мэр столицы Мексики Клара Бругады.

По ее словам, в результате произошедшего три человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, более десяти автомобилей сгорели. По предварительной информации, автоцистерна опрокинулась на трассе в районе Истапалапа на востоке Мехико, после чего произошло несколько взрывов.

На опубликованных в сети кадрах слышно, как после взрыва испуганные женщины, которые находятся в общественном транспорте, громко кричат и пытаются спастись.

Также сообщается, что в настоящее время на месте взрыва работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов, устанавливают все причины произошедшего.

Ранее на видео попало, как автомобили ушли под воду в Дагестане.

