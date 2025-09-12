Гаишники будут контролировать свадьбы на Кавказе из-за опасных традиций

Mash: свадьбы на Кавказе теперь будут контролировать сотрудники ДПС

На Кавказе гаишники будут контролировать свадьбы из-за опасных традиций. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Суть странной традиции уходит в далекое прошлое, когда невест постоянно похищали. Тогда мужчины демонстрировали схватками свою отвагу. Со временем это переросло в автошоу на дорогах — люди буквально разбивают тачки, врезаясь на них лоб в лоб. Из-за этого на дорогах появляются опасные ситуации», — говорится в сообщении.

По информации канала, патрульные автомобили будут контролировать каждый кортеж, нарушения будут также фиксировать камеры, установленные на дорогах.

