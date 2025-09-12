На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: полуголый воронежец прыгал по крыше авто и пытался избить водителя

В Воронеже на видео попало, как полуголый мужчина прыгал по автомобилям
В Воронеже полуголый мужчина выбегал на дорогу и прыгал по автомобилям. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Вот такого товарища «на веселе» встретили в ЖК «Ультра», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как полуголый человек сначала лежит на капоте черной машины, потом забирается на крышу другого автомобиля, прыгает по нему, а после – пытается ударить водителя, который вышел, чтобы остановить нарушителя.

По словам местных жителей, перед попыткой избить водителя белого автомобиля мужчина выбежал на проезжую часть и громко кричал.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мотоциклист влетел в автомобиль скорой помощи, спешившей к человеку.

«Мотоциклист влетел в машину скорой помощи на Софийской улице. В результате столкновения байкера госпитализировали в состоянии средней тяжести — судя по камерам видеонаблюдения, ему помогли сотрудники этой же самой скорой», — говорится в сообщении.

Ранее эпичный взрыв авто в Петербурге попал на видео.

