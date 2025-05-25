Россиянам рассказали о возможности ездить зимой на нешипованной резине

ГИБДД: зимой в России можно ездить на нешипованной резине

Водители в России могут зимой не менять шины на своих автомобилях на шипованную резину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции, передает ТАСС.

Из заявления следует, что с декабря по февраль по дорогам на территории страны можно ездить на любой зимней резине, в том числе нешипованной.

При этом использование летних шин запрещено, подчеркнули в ГИБДД.

1 июня 2024 года в России начали штрафовать водителей, которые летом ездят на шипованной зимней резине. Соответствующее постановление правительства страны вступило в силу с 1 сентября 2023 года.

За нарушение данного правила предусматривается наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. Запрет распространяется на автомобили категории M1 (пассажирские машины с не более восемью посадочными местами без учета водительского кресла) и грузовые машины категории N1 (с массой не более 3,5 тонны).

В апреле текущего года руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман рассказал об обязательных проверках автомобиля перед поездкой на дачу. По его словам, перед такими поездками стоит проверить, в каком состоянии находятся радиаторы и система торможения. То же касается подвески и кондиционера.

Ранее россиян предупредили, что регулярные поездки на дачу по грунтовым дорогам и проселкам являются серьезным испытанием для автомобилей.