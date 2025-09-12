На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Я вырву бампер»: приморец напал на водительницу Toyota, и это попало на видео

В Приморье на видео сняли, как мужчина напал на водительницу Toyota Land Cruiser
true
true
true

Во Владивостоке мужчина напал на женщину за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Инцидент произошел во дворе на Некрасовском переулке, 24. Судя по кадрам, мужчина был крайне агрессивен, он не давал выехать авто, оскорблял рулевую внедорожника <…>, наносил множественные удары по кузову», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина громко кричит, бьет по капоту автомобиля и предупреждает, что сейчас вырвет бампер. Далее заметно, как приморец пытается разбить боковые стекла, и в этот момент у водительницы получается проехать вперед и скрыться.

До этого сообщалось, что в Красноярске трое мужчин устроили драку на проезжей части. Местные жители запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как два человека дерутся на проезжей части возле автомобиля. Мужчины наносят друг другу удары, после чего один из конфликтующих начинает бить третьего красноярца, который в начале драки стоял рядом.

Ранее драка пьяных цыган на лопатах с дорожниками попала на видео.

