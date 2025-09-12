«Я вырву бампер»: приморец напал на водительницу Toyota, и это попало на видео

В Приморье на видео сняли, как мужчина напал на водительницу Toyota Land Cruiser

Во Владивостоке мужчина напал на женщину за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Инцидент произошел во дворе на Некрасовском переулке, 24. Судя по кадрам, мужчина был крайне агрессивен, он не давал выехать авто, оскорблял рулевую внедорожника <…>, наносил множественные удары по кузову», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина громко кричит, бьет по капоту автомобиля и предупреждает, что сейчас вырвет бампер. Далее заметно, как приморец пытается разбить боковые стекла, и в этот момент у водительницы получается проехать вперед и скрыться.

