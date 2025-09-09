Красноярцы устроили бой на проезжей части и попали на видео

В Красноярске на видео попало, как мужчины избили друг друга на дороге

В Красноярске трое мужчин устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Пацаны надели боксерские перчатки и использовали парковку вместо ринга. Правда, все довольно быстро вышло из-под контроля» — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как два человека дерутся на проезжей части возле автомобиля. Мужчины наносят друг другу удары, после чего один из конфликтующих начинает бить третьего красноярца, который в начале драки стоял рядом.

