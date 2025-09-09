На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Красноярцы устроили бой на проезжей части и попали на видео

В Красноярске на видео попало, как мужчины избили друг друга на дороге
Кадр видео: Telegram-канал «Kras Mash»

В Красноярске трое мужчин устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Пацаны надели боксерские перчатки и использовали парковку вместо ринга. Правда, все довольно быстро вышло из-под контроля» — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как два человека дерутся на проезжей части возле автомобиля. Мужчины наносят друг другу удары, после чего один из конфликтующих начинает бить третьего красноярца, который в начале драки стоял рядом.

До этого сообщалось, что в Подмосковье пассажир запинал водителя автобуса из-за просьбы убрать собаку с сиденья.

«Все случилось в рейсовом автобусе в Подмосковье: мужик посадил своего песеля у окошечка, но водителю это не понравилось, и он сделал замечание. Тогда хозяин собаки слетел с катушек и набросился на водителя», — говорится в публикации.

По информации канала, водителя общественного транспорта госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира.

Ранее драка пьяных цыган на лопатах с дорожниками попала на видео.

