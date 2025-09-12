На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мотоциклист устроил ДТП на глазах у гаишников, и это попало на видео

В Подмосковье на видео попало, как байкер влетел в авто на глазах у гаишников
В Подмосковье байкер устроил аварию на глазах у инспекторов ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, Наро-Фоминск», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в проезжающую машину. От удара человек падает с транспорта, а его мотоцикл отлетает в сторону. В этот момент к пострадавшему подъезжают два сотрудника ДПС на мотоциклах.

До этого сообщалось, что в Уфе 51-летняя женщина попала под колеса Kia Rio.

«Уфимка решила перейти дорогу в неположенном месте и угодила под колеса такси. <…> Как видно на записи, сначала уфимка перебежала половину проезжей части и остановилась на трамвайных путях, осматриваясь по сторонам. В это время в сторону улицы Обской ехал таксист на Kia Rio и сбил женщину», — говорится в сообщении.

Ранее легковушка устроила ДТП на МКАД, и это попало на видео.

