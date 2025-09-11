В Эквадоре бывшая королева красоты разбилась в ДТП

В Эквадоре в автомобильной аварии разбилась бывшая королева красоты города Эль-Эмпальме, сообщает Blu Radio.

Отмечается, что 27-летняя Шамель Алехандра Алава Замбрано вместе с мужем ехали в пикапе и попали в ДТП. В их машину врезался другой автомобиль. В автокатастрофе пострадали шесть человек, они были госпитализированы. Врачам не удалось спасти только Замбрано. Причины аварии выясняются.

Замбрано выиграла городской конкурс красоты в 2015 году.

До этого в Гватемале королева красоты города Ла-Бланка попала в аварию на мотоцикле и не выжила.

«Алондра Марианела Эрнандес Перес потеряла контроль над своим мотоциклом на печально известном участке автомагистрали в Гватемале. 20-летняя девушка была доставлена в больницу еще живой, но на следующий день ее не стало», — сообщает портал Need To Know (NTK).

Перес стала королевой красоты Ла-Бланки в 2024 году. Как написали местные СМИ, девушка находилась на старте многообещающей карьеры в модельном бизнесе.

