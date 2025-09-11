Названы сроки выхода на рынок внедорожника iCar V27

Продажи внедорожника iCar V27 в Китае начнутся в 4 квартале 2025 года

Новый внедорожник iCar V27 появится на китайском рынке в 4 квартале 2025 года. Об этом сообщает портал carnewschina.com.

Внедорожник iCar V27, который на зарубежных рынках будет продаваться под названием iCaur V27, был представлен в Дубае в начале августа 2025 года.

Автомобиль будет оснащаться гибридной силовой установкой, в которую входит 1,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель, отвечающий за движение. Будут как заднеприводные, так и полноприводные версии. Причем у топового полноприводного варианта мощность составит 455 л.с., а запас хода на электричестве — до 200 км.

Автомобиль получился крупнее Toyota Land Cruiser 250 (Prado) и Land Cruiser 300: 5045×1976×1894 мм, размер колесной базы - 2900 мм.

В Китае iCar V27 будет стоить 200 тыс. юаней (2,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

