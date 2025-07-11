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Volkswagen начал закрывать заводы в Китае

Volkswagen впервые закрыл свой завод в Китае
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Volkswagen

Немецкий автоконцерн Volkswagen впервые пошел на закрытие своего завода в Китае. Об этом сообщает Handelsblatt

«Автопроизводитель Volkswagen и его китайский партнёр SAIC закрывают свой совместный завод в Нанкине. Как сообщили Handelsblatt несколько источников, знакомых с ситуацией, производство уже остановлено. Закрытие планируется осуществить постепенно, в течение второй половины года», — отмечается в публикации.

Эта мера была принята в связи с возросшей конкуренцией на рынке а также в связи с логистическими сложностями. Завод SAIC и Volkswagen в Нанкине расположен в промзоне рядом с центром города, что осложняло бы его реконструкцию.

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