В России изменили правила автобусных перевозок

В России ужесточили правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками
true
true
true
close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В России изменились правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правительственного документа.

Изменения затронули положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере городского автотранспорта. При этом объекты надзора в документе распределили на четыре различные группы с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения закона гражданами и индивидуальными предпринимателями.

Теперь к главной группе риска «А» вместе с деятельностью по перевозке опасных грузов относится также «перевозка пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащая лицензированию». Ранее данная деятельность относилась к группе тяжести «Б».

В документе также определена периодичность плановых контрольных проверок и обязательных профилактических визитов в отношении объектов в сфере перевозки пассажиров в зависимости от категории риска.

Таким образом, для объектов, отнесенных к категории высокого риска, будет проведен один обязательный инспекционный визит в год, либо одна выездная проверка в два года. Другие категории перевозок будут контролироваться в соответствии с законом о государственном и муниципальном контроле.

До этого сообщалось, что с 1 сентября пассажиры поездов дальнего следования смогут начать использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд. Подробнее о том, какие изменения ожидают водителей осенью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее турецкая авиакомпания AJet изменила правила перевозки животных.

