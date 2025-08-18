На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали об изменении правил посадки на поезда дальнего следования

В России пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрию
Yannik Photography/Shutterstock/FOTODOM

Пассажиры поездов дальнего следования в России с 1 сентября смогут начать использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд при наличии технической возможности у перевозчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ правительства РФ.

Кабмин внес соответствующие изменения в правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Как говорится в обновленных правилах, при оформлении билета и посадке на поезд дальнего следования теперь допускается осуществлять идентификацию и аутентификацию пассажира. Для этого будет использоваться Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единая биометрическая система (ЕБС), если у перевозчика есть такая техническая возможность.

Новые правила распространяются и на высокоскоростной железнодорожный транспорт. Сервис будет доступен пользователям ЕБС. Также сохранятся традиционные способы оформления билета и посадки на поезд.

Ранее в России назвали срок запуска беспилотных поездов дальнего следования.

