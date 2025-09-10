Китайский производитель пылесосов Dreame показал изображение своего первого гиперкара

Китайская компания Dreame, которая выпускает пылесосы, опубликовала изображение гиперкара собственной разработки. Машина похожа на Bugatti Chiron. Об этом сообщает портал carnewschina.com.

Отмечается, что глобальный дебют прототипа состоится на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Соединенных Штатах Америки в конце этого года. Гиперкар составит конкуренцию Bugatti Veyron. Несмотря на то что Veyron давно не является самым быстрым автомобилем в мире, именно он стал символом индустрии как первый серийный суперкар с мощностью более 1000 л.с. и максимальной скоростью свыше 400 км/ч.

Серийная версия гиперкара Dreame будет представлена в 2027 году.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Ранее сообщалось, что продажи внедорожников BAIC BJ60 в России начнутся в 4 квартале 2025 года.