«Очень слабая»: петрозаводчане сняли на видео раненую хищную птицу на дороге

В Петрозаводске сняли на видео раненую сову после падения с авто

В Петрозаводске раненая сова сидела на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Очень слабая. Боится». В Петрозаводске заметили раненую сову. Как рассказала Daily читательница, сова влетела в окно одного из домов на Кукковке на улице Ровио, ударилась, а потом упала с машины», — говорится в сообщении.

По информации канала, женщина попыталась помочь птице, но та улетела. Сейчас петрозаводчанка опасается, что вороны могут еще больше навредить сове.

До этого сообщалось, что во Владивостоке длинный полоз забрался в кузов черного автомобиля.

«В районе Никифорова полоз забрался в припаркованную машину. Судя по всему, в связи с сезонным понижением температур змея ищет себе теплое укромное местечко. Представляем удивление хозяина автомобиля, когда он обнаружит нежданного гостя», — говорится в публикации Telegram-канала «Новости Приморья и Владивостока».

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах змея медленно заползает под припаркованную машину.

Ранее «пес-байкер» ехал на мотоцикле по Москве и попал на видео.