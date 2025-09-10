На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более 700 автомобилей находятся в пробке на Крымском мосту

В очереди перед Крымским мостом скопилось более 700 автомобилей
Константин Михальчевский/РИА Новости

Проезда по Крымскому мосту ожидают более 700 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«12:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 748 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов», — сообщает канал.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.

