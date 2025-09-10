Фатальное ДТП в Воронежской области попало на видео от первого лица

В Воронежской области столкнулись ТагАЗ и Chevrolet. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».
«36-летний мужчина за рулем «Шевроле» хотел обогнать вереницу машин и вырулил на встречку, где в этот момент ехал водитель на «ТагАЗе», — говорится в сообщении.
Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал участником ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как после жесткого столкновения автомобили разлетаются в разные стороны. Также слышно, как громко кричит испуганная женщина.
По информации канала, в результате произошедшего водитель, спровоцировавший ДТП, получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал второй автомобилист, прибывшие медики госпитализировали мужчину.
