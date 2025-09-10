Названы 10 самых продаваемых моделей авто ушедших брендов в РФ

Самой продаваемой моделью ушедших брендов в России в августе 2025 года стал внедорожник Toyota Highlander. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Всего за последний месяц лета было продано 864 таких автомобиля.

На втором месте находится Toyota RAV4. В августе россияне купили 858 кроссоверов этого бренда. Третье место занимает Toyota Camry - продано 587 машин.

В топ-10 вошли также Mazda CX-5 (560 ед.), Kia Sportage (490 ед.), Hyundai Tucson (420 ед.), BMW X3 (364 ед.), Skoda Kodiaq (342 ед.), Lexus RX (276 ед.) и Volkswagen Tiguan (260 ед.).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что Changan тратит 20% от цены машины на рассрочку для клиентов в России.