Стало известно, почему УАЗ «Буханка» стоит дороже китайских авто

Автомобильный эксперт Егор Васильев в интервью заявил, что УАЗ «Буханка» дороже китайских машин из-за своих возможностей.

«Китайские автомобили — обычные «легковушки», предназначенные для комфортного перемещения в пространстве на асфальтированных дорогах. Они оснащены множеством современных функций. УАЗ «Буханка» способен перемещаться по любому типу покрытий. Такой механизм не может стоить дешево по определению», — сообщил Васильев.

В августе 2024 года вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что «Буханка» опасна и не должна допускаться до общих дорог. По его словам, это хозяйственное транспортное средство, которое должно регистрироваться в технадзоре, как трактор, но никак не должно пересекаться с другими машинами на скоростных трассах.

Первый серийный автомобиль «УАЗ-450», именуемый в обиходе «Буханкой», сошел с конвейера Ульяновского автозавода в конце января 1958 года. Нарицательное имя он получил за своеобразный кузов, напоминающий форму буханки хлеба. Еще по одной версии «Буханкой» называли продуктовые фургоны. За годы выпуска модель неоднократно модернизировалась. Сейчас семейство таких автомобилей называется УАЗ СГР (Старый грузовой ряд).

Ранее на УАЗе рассказали, когда перестанут выпускать «УАЗ Буханка».