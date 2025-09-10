Краснодарец с бревном напал на BMW, и это попало на видео

В Краснодаре на видео попало, как мужчина бревном разгромил BMW

В Краснодаре мужчина с бревном разбил припаркованный автомобиль BMW. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Момент нападения мужчины с бревном на припаркованную BMW попал на камеру видеонаблюдения. Хозяин пострадавшего авто написал заявление в полицию», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина с бревном подходит к припаркованной машине и несколько раз ударяет по задней части автомобиля. От удара у иномарки срабатывает сигнализация.

До этого сообщалось, что в Аксайском районе Ростовской области водитель перевернулся на Lada Priora. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости съезжает с дороги, перелетает через припаркованную машину, переворачивается и падает на крышу, начинает идти дым.

По информации ГИБДД, после своего кульбита Lada Priora загорелась. Водитель автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. После произошедшего на место ДТП приехали правоохранители, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего.

Ранее сибиряк на Hyundai сбил ребенка и скрылся.