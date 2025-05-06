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Названы шесть серьезных проблем китайских автомобильных двигателей

Fresh назвал 6 серьезных неполадок в двигателях китайских автомобилей
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Кирилл Брага/РИА Новости

Устанавливаемые на большинство китайских автомобилей 1,5–литровые турбомоторы рассчитаны не более, чем на 250 тыс. километров пробега автомобиля, что и отражает гарантия большинства машин. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко. При этом у китайских агрегатов проблемы проявляются даже в середине гарантийного цикла.

«На 100 тысячах километрах у 1,5–литровых китайских моторов зачастую выходят из строя датчики и катушки зажигания, появляются течи масла и запотевания. На 200 тысячах километров пробега высок риск повышенного расхода моторного масла, проблема в задубевших маслосъемных колпачках, также масло попадает в турбину», — поделился информацией эксперт.

При этом за счет чугунного блока китайские моторы считаются более надежными по сравнению тех европейских, которые делают из алюминия. У чугунных основ ниже риск перегрева и дольше сохраняется геометрическая целостность блока.

Китайские производители из маркетинговых соображений часто рекомендуют использовать для моторов бензин класса «АИ-92». Но это топливо более склонно к детонации, чем высокооктановый «АИ-95», что ведет к снижению мощности агрегата и срока службы.

Менять масло лучше всего один раз за 7 тысяч километров пробега. Стоит обратить внимание на его класс, поскольку малокубатурные моторы высокой мощности склонны к преждевременному воспламенению топлива на малых оборотах. Не все масла умеют бороться с этим явлением, подчеркнул Носко.

Ранее россиянам назвали пять проблем, которые приведут к замене двигателя.

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