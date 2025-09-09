Крупного хищника сняли на видео водители в российском регионе

В Челябинске на видео сняли, как медведь наблюдал за авто, оперевшись на отбойник

В Челябинской области автомобилисты заметили медведя на обочине дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«Заметили любопытного мишку. Подписчик поделился видео, как на автодороге, ведущей в Верх-Катавку, они заметили медведя», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как животное наблюдает за проезжающим автомобилем, при этом медведь стоит на обочине дороги, положив голову на ограждение. По словам автора видео, хищник переходил дорогу утром недалеко от лесного массива.

До этого сообщалось, что в Амурской области произошло ДТП с участием большегрузов и коровы.

«Грузовик снесло с трассы коровой в Амурской области. Животное дважды протаранили многотонники. Буренка бродила по дороге поздним вечером на въезде в Свободный. Итог фатален», — говорится в публикации.

По информации канала, в животное врезался автомобиль Isuzu Forward, после чего корова пролетела несколько метров на большой скорости.

