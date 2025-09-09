На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крупного хищника сняли на видео водители в российском регионе

В Челябинске на видео сняли, как медведь наблюдал за авто, оперевшись на отбойник
true
true
true
close
Кадр видео: Telegram-канал «ЧП и ДТП | Регион 74 | Челябинск и область»

В Челябинской области автомобилисты заметили медведя на обочине дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«Заметили любопытного мишку. Подписчик поделился видео, как на автодороге, ведущей в Верх-Катавку, они заметили медведя», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как животное наблюдает за проезжающим автомобилем, при этом медведь стоит на обочине дороги, положив голову на ограждение. По словам автора видео, хищник переходил дорогу утром недалеко от лесного массива.

До этого сообщалось, что в Амурской области произошло ДТП с участием большегрузов и коровы.

«Грузовик снесло с трассы коровой в Амурской области. Животное дважды протаранили многотонники. Буренка бродила по дороге поздним вечером на въезде в Свободный. Итог фатален», — говорится в публикации.

По информации канала, в животное врезался автомобиль Isuzu Forward, после чего корова пролетела несколько метров на большой скорости.

Ранее россиянам рассказали, какая ответственность грозит за ДТП с голубями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами