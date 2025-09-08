В Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП

В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Кутузовском проспекте (в районе д. 84) произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. Водителей попросили искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ автомобиль Nissan X-Trail врезался в Toyota Fortuner. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Nissan врезается в иномарку на перекрестке, после чего Toyota переворачивается и приземляется на крышу.

В момент аварии в салоне Nissan X-Trail находили дети, которые получили травмы.

Ранее россиянин обвинил в ДТП круиз-контроль автомобиля GAC.