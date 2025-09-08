Массовое ДТП заблокировало движение на Ленинградском шоссе в Подмосковье

В Московской области произошло массовое ДТП с участием грузовиков, легковушки и автобуса. Видео опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО». Машины столкнулись на 49 км Ленинградского шоссе в сторону Москвы.

Судя по видео, грузовой автомобиль врезался в автобус, а также кроссовер. Следом в грузовик въехала «Газель». В результате аварии, обе полосы перекрыты. Судя по данным с сервиса «Яндекс. Карты», на месте ДТП образовался затор длиной более 2,5 километров.

О пострадавших не сообщается.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ автомобиль Nissan X-Trail врезался в Toyota Fortuner. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Nissan врезается в иномарку на перекрестке, после чего Toyota переворачивается и приземляется на крышу.

В момент аварии в салоне Nissan X-Trail находили дети, которые получили травмы.

Ранее сообщалось, что крупная авария произошла на трассе М4 «Дон» в Московской области.