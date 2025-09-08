Появилось видео жесткого обстрела автобуса с людьми в Иерусалиме

В Иерусалиме на видео сняли, как таксист вывел престарелую пассажирку из-под обстрела

В Иерусалиме таксист вывел из-под обстрела престарелую пассажирку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент записан на видеорегистратор автомобиля. На кадрах видно, как после нескольких выстрелов люди толпой убегают из транспорта и стараются скрыться. Далее из белой машины выходит водитель, который незамедлительно выводит пожилую женщину и идет позади, закрывая ее спиной.

«Возле транспорта слышатся выстрелы, люди начинают убегать. Одним из героев стал местный таксист — мужчина вышел из машины и буквально под пулями вытащил престарелую пассажирку, чтобы увести ее в безопасное место», — говорится в сообщении.

Теракт в Иерусалиме произошел 8 сентября на улице Игаль Ядин. Неизвестные зашли в автобус и начали стрелять по пассажирам. Пострадали как минимум 16 человек. Четверо получили ранения, несовместимые с жизнью.

