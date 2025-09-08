На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как выглядит новый компактный кроссовер Volkswagen

Volkswagen распространил фото нового кроссовера ID. Cross Concept 02
Volkswagen распространил фото нового электрического шоу-кара ID. Cross Concept 02. Он ляжет в основу серийного кроссовера, который дебютирует на рынке в 2026 году.

Автомобиль представляет собой компактный полностью электрический кроссовер длиной 4161 мм, шириной 1839 мм и высотой 1588 мм при колесной базе 2601 мм. У ID. Cross Concept 02 пятиместный салон, есть багажник объемом 450 л. с дополнительным 25-литровым отсеком под капотом.

Машина получила 211-сильный электромотор на передней оси. Запас хода составляет 420 км. Максимальная скорость — 175 километров в час.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее россиянам назвали пять серьезных недостатков популярного кроссовера Toyota.

