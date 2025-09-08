ДТП парализовало движение в Москве

В Москве ДТП с мотоциклом затруднило движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Большой Академической улице (в районе д. 75) произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение транспорта в районе ДТП затруднено на полтора километра. В дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Благовещенске иномарка выехала на встречную полосу движения и снесла с трассы пассажирский автобус. Очевидец запечатлел последствия аварии. На кадрах видно, что легковой автомобиль вылетел в дороги, предварительно получив серьезные повреждения: транспорт разорвало на части. Кроме того, на записи заметно, что автомобильные детали разбросаны по дороге. На место прибыли правоохранители, возбуждено уголовное дело.

Ранее машина упала в реку Быстрый Танып в Башкирии.