Пожилой нижегородец подлетел в воздух после удара иномарки, и это попало на видео

Mash: в Урене иномарка сбила пенсионера и скрылась
В городе Урене Нижегородской области автомобиль сбил пенсионера. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«70-летний мужчина почти перешел дорогу, когда его снес Mitsubishi Lancer. Кроме пешехода, он задел еще три машины», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль на большой скорости сбивает человека, который переходит дорогу в необорудованном для пешеходов месте. От удара пенсионер подлетает в воздух.

По информации канала, в настоящее время пострадавший мужчина находится в больнице. Также сообщается, что после произошедшего водитель иномарки оставил свой автомобиль и сбежал, сейчас его ищут сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Благовещенске иномарка выехала на встречную полосу движения и снесла с трассы пассажирский автобус. На кадрах видно, что легковой автомобиль вылетел в дороги, предварительно получив серьезные повреждения: транспорт разорвало на части.

Ранее в Ленобласти люди выкинули из авто беременную собаку.

