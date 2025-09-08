На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Красноярцы сожгли авто девушки после отказа в знакомстве, и это попало на видео

В Красноярске мужчины сожгли Chevrolet девушки после отказа в знакомстве
true
true
true

В Красноярске мужчины сожгли автомобиль местной жительницы после отказа в знакомстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия 112».

«Двое мужчин 26 и 27 лет нашли автомобиль обидчицы «Шевроле Лачетти», облили его горючим, подожгли и быстро скрылись», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после поджога мужчины убегают, а пламя охватывает транспорт полностью.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в поджоге и возбудили уголовное дело. В настоящее время экспертиза устанавливает ущерб.

До этого сообщалось, что в Благовещенске иномарка выехала на встречную полосу движения и снесла с трассы пассажирский автобус. Очевидец запечатлел последствия аварии. На кадрах видно, что легковой автомобиль вылетел в дороги, предварительно получив серьезные повреждения: транспорт разорвало на части.

Ранее в Хабаровской крае водитель автобуса высадил ребенка ночью в лесу.

