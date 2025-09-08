На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Массовое ДТП на КАД попало на видео

В Петербурге на КАД на видео попала массовая авария с каршерингом
В Санкт-Петербурге на КАД столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«Каршеринг потерял связь и встал посреди полосы на КАД. Из-за этого в машину на полной скорости врезалось такси», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, попавшего в ДТП, запечатлел аварию. На кадрах видно, как белая машина врезается в остановившийся каршеринг, после чего отлетает в сторону и задевает еще один автомобиль. На записи также заметно, как от удара детали разлетаются по дороге. Согласно информации, указанной на видео, ДТП произошло ранним утром седьмого сентября.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего человека.

До этого сообщалось, что в Благовещенске иномарка выехала на встречную полосу движения и снесла с трассы пассажирский автобус. Очевидец запечатлел последствия аварии. На кадрах заметно, что легковой автомобиль вылетел в дороги, предварительно получив серьезные повреждения: транспорт разорвало на части.

Ранее в Хабаровской крае водитель автобуса высадил ребенка ночью в лесу.

