Сальто москвича после жесткого удара об авто попало на видео

В Москве на видео попало, как байкер перевернулся в воздухе после удара авто

В Москве мотоциклист на скорости врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, улица Ибрагимова, от 03.09.25», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как синяя машина начинает поворачивать, в этот момент в нее врезается мотоциклист, который ехал на большой скорости. От удара байкер подлетает в воздух, переворачивается и приземляется на проезжую часть, а его транспорт отлетает в сторону и врезается дерево. Далее на записи заметно, как к пострадавшему мужчине подбегают прохожие и водитель автомобиля.

