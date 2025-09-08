Авто с россиянами на скорости вылетело с дороги, и это попало на видео

В Подмосковье на видео попало, как машина с человеком вылетела с дороги

В Подмосковье автомобиль с водителем вылетел с проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, г.о.Чехов. Симферопольское шоссе», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черная машина поворачивает перед проезжающим большегрузом, врезается в ограждение и вылетает с дороги. От удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части, идет дым.

