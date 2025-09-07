В Новой Москве фургон влетел в грузовик с песком и зажал человека на видео

На видео попало жесткое ДТП в Новой Москве, где фургон влетел в грузовик с песком

В Новой Москве фургон влетел в грузовик с песком. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

На размещенных кадрах видно, что на месте работают экстренные службы.

«ДТП случилось на 23-м километре трассы. В Газели остается зажатым один человек. Еще одного пострадавшего увезли для оказания медицинской помощи», — передает РЕН ТВ.

В Подмосковье мужчина на электросамокате спровоцировал массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Газелью», после чего та выехала на встречную полосу.

