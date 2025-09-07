Видео: пироман ради шутки поджег оживленную трассу в Красноярске

Красноярский пироман ради шутки устроил пожар на оживленной трассе и попал на видео

В Красноярске пироман ради шутки поджог оживленную трассу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Утром нашему «герою» нечего было делать, поэтому он решил взять канистру с бензином и во имя, наверное, рок-н-ролла и драйва облил горючим оживленную проезжую часть и поднес зажигалку к асфальту. Ошеломленные зрители яркого представления вызвали полицию», — говорится в публикации.

Поджигатель заявил, что сделал это «просто по глупости».

До этого в Нижнем Тагиле произошел пожар на автоматической мойке, где находился автомобиль с человеком внутри.

Мужчина не смог выбраться из машины, его тело обнаружили спасатели. По предварительной версии, автомобиль был зажат щетками автоматической мойки, что не позволило водителю выбраться.

Ранее пожар в гараже россиянина превратился в шоу фейерверков и попал на видео.