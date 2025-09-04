В пробке у Крымского моста застряли свыше тысячи автомобилей

Число автомобилей в очереди на подходе к Крымскому мосту составило более тысячи. Информация об этом появились в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

«13:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 450 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 700 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении канала.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.