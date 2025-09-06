Погром в автобусе произошел в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел погром в автобусе

В Парголово (входит в состав Санкт-Петербурга) произошел погром в автобусе, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Индидент произошел вечером 4 сентября.

«В поселке Парголово, на пересечении улиц Федорова Абрамова и Меркурьева, неизвестные аварийным молотком разбили боковое стекло автобуса и скрылись», — отмечается в сообщении.

В полицию о произошедшем заявил водитель автобуса. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Ведется розыск подозреваемых.

До этого на МКАД попало на видео столкновение фургона с минивэном, остановившемся из-за неисправности в среднем ряду. Водитель аварийной машины успел отбежать на обочину, едва не попав под колеса машин.

Ранее в Красноярске мужчина разлил на дороге бензин и поджег его.