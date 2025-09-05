В России изменились цены на автомобили марки Changan

Changan изменил цены на свои автомобили в России

В России изменились цены почти на все модели автомобилей Changan, сообщает портал quto.ru.

В частности, из продажи исчезли автомобили Changan Alsvin 2023 года, а на машины 2024 года отменены скидки (была 50 000), стоимость базовой версии — 1,85 млн рублей. Кроме того, в продаже появились автомобили Changan CS35 Plus 2025 года выпуска по цене от 2,66 млн рублей, но есть скидка — 200 тыс. рублей.

Также, на автомобили Changan CS55 Plus/UNI-S была скидка 150 тыс. рублей, а стала — 100 тыс. рублей, стоимость базовой версии — 2,9 млн рублей.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

