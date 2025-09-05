Кемеровчанин с мачете напал на подростка из-за мопеда

В Кемерово нетрезвый мужчина напал с мачете на подростка из-за конфликта, связанного с мопедом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по Кузбассу.

«Конфликт возник из-за принадлежавшего несовершеннолетнему мопеда, припаркованного во дворе. Подозреваемый начал пинать транспортное средство, что привело к словесной перепалке. В ходе возникшей ссоры мужчина извлек из припаркованного неподалеку автомобиля мачете и нанес им удар подростку», — рассказали в следственном управлении.

Несовершеннолетний получил рубленую рану предплечья. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

27 августа в Москве мужчина напал с ножом на полицейских. Все произошло на Щелковском шоссе в районе остановки «Хроматрон». Парень поджег два предмета и стоял на проезжей части. Когда на место приехали полицейские и попытались его задержать, он достал нож и оказал сопротивление. Позже мужчину задержали.

