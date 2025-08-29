В Канаде мужчина напал на пассажира автобуса после вопроса о религии

Участник ИГИЛ (организация запрещена в России) перерезал горло пассажиру после вопроса про религию, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в Канаде. Нападение произошло еще в апреле 2023 года, но видео случившегося появилось недавно.

«Мужчина с бородой спросил у пассажира, мусульманин ли он, а когда услышал отрицательный ответ, достал нож, перерезал ему горло и выбежал из транспорта. Позже на остановке он напал еще на одного человека», — сообщает канал.

Пострадавшему удалось выжить, начало суда над нападавшим назначено на декабрь 2025 года.

