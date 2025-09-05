Стало известно, как будет выглядеть новый кабриолет Mercedes-Benz G-Class

Mercedes-Benz выпустит кабриолет с мягкой крышей на базе модели G-Class, сообщает caranddriver.com.

Mercedes-Benz G-Class с открытым верхом будет доступен практически на всех рынках, где присутствует Mercedes-Benz, включая США. Правда, когда он поступит в продажу, и какими характеристиками будет обладать, пока неизвестно.

По данным портала, вероятнее всего, автомобиль дебютирует в 2026 году.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.