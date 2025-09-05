В Пекине автомобили Hongqi приняли участие в Параде Победы

В Пекине прошел масштабный Парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне, на котором были автомобили Hongqi, сообщает пресс-служба Hongqi. Председатель КНР традиционно приветствовал войска из лимузина этого бренда.

«Для встречи и сопровождения гостей были задействованы флагманские модели Hongqi H9 и Hongqi HQ9 – автомобили, которые объединяют высокий уровень комфорта и передовые технологии. Премиальный автобус Hongqi Guoyue REEV, впервые представленный на столь крупной церемонии, продемонстрировал сочетание традиционного китайского стиля и передовых технологий», — сообщила пресс-служба бренда.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

