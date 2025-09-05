В Сети появилось видео массового ДТП на МКАД в Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО». Авария произошла 8 августа 2025 года.

Судя по видео, фура при перестроении ударила хетчбэк Hyundai Solaris. После этого легковушка пересекла четыре полосы и в нее врезался автомобиль каршеринга, а каршеринг отлетел в фургон. О пострадавших не сообщается.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ автомобиль Nissan X-Trail врезался в Toyota Fortuner. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Nissan врезается в иномарку на перекрестке, после чего Toyota переворачивается и приземляется на крышу.

В момент аварии в салоне Nissan X-Trail находили дети, которые получили травмы.

Ранее россиянин обвинил в ДТП круиз-контроль автомобиля GAC.